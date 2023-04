Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Vorfahrt missachtet

Schifferstadt (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw-Fahrer kam es am Mittwochabend in der Straße Am Leutbusch. Zuvor hatte ein 14-jähriger Fahrradfahrer aus Schifferstadt aus der Mozartstraße kommend die Vorfahrt eines 22-jährigen Pkw-Fahrers aus Frankenthal missachtet. Durch den anschließenden Aufprall stürzte der Fahrradfahrer und zog sich hierbei Verletzungen am rechten Ellbogen sowie mehrere Schürfwunden am Knie und am Schienbein zu. Insgesamt entstand ein Sachschaden von knapp 3.000 Euro.

