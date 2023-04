Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unter Einfluss von Alkohol und Drogen im PKW unterwegs

Speyer (ots)

Am 25.04.2023 gegen 23:35 Uhr fiel Beamten der PI Speyer ein auffällig fahrender PKW in der Ludwigstraße auf. Dieser konnte durch die Beamten in der Herdstraße einer Kontrolle unterzogen werden. Die 41-jährige Fahrerin, teilte den Beamten sofort mit, dass sie keine Fahrerlaubnis besitzt. Außerdem konnte ein deutlicher Atemalkoholgeruch von der Frau ausgehend festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,63 Promille. Die Dame wurde zu hiesiger Dienststelle gebracht und dort eine Blutprobe entnommen. Da die 41- jährige bereits im Jahr 2022 durch eine Trunkenheitsfahrt aufgefallen war, wurde ihr Fahrzeug präventiv sichergestellt, um weitere Fahrten zu unterbinden.

Des Weiteren kontrollierten Beamte der Polizei in Speyer am 25.04.2023 gegen 00:55 Uhr eine 55-Jährige PKW-Fahrerin in der Landwehrstraße. Diese konnte auf Aufforderung keinen Führerschein vorzeigen und gab an, dass dieser zu Hause sei. Schlussendlich ermittelten die Beamten, dass die Frau schon mehrfach den Führerschein entzogen bekommen hatte. Die 55-Jährige zeigte bei der Kontrolle drogentypische Auffallerscheinungen. Ein Urinschnellfest verlief positiv auf Amphetamin. Im Anschluss an die Blutentnahme wurde der Fahrzeugschlüssel zum PKW sichergestellt. Da die Frau auch zu Hause keinen gültigen Führerschein vorlegen konnte, wird wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

