Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Wohnungseinbruch

Speyer (ots)

Am Dienstag zwischen 07:45 Uhr und 10:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Mehrparteienhaus in der Schützenstaße. Dort hebelte die Täter eine Wohnungstür auf und durchwühlte mehrere Schränke in der Wohnung. Ein Tresor mit Schmuck und Bargeld wurde komplett entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf eine mittleren fünfstelligen Wert. Wer hat im Bereich der Schützenstraße etwas beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de. )

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell