Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Frankenthal (ots)

Am 25.04.2023, gegen 17.20 Uhr, befuhr eine 41-jährige Frau aus Frankenthal mit ihrem Pkw die Hammstraße in Richtung Daniel-Bechtel-Straße. In einer leichten Linkskurve streifte sie zunächst zwei am Fahrbahnrand geparkte Pkw und kollidierte sodann mit der Gebäudewand eines dortigen Supermarktes. Durch die eingesetzten Kräfte konnte bei der Frau starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Alkoholtest wurde durch sie verweigert. Durch den Rettungsdienst wurde sie zur Überprüfung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, dort wurde ihr auch eine Blutprobe entnommen. Weiterhin war sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Gesamtschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

