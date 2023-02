Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Täter gestört

Jena (ots)

Kurz nach 2 Uhr am Dienstagmorgen wurde eine Zeugin durch laute Geräusche aus dem Schlaf gerissen. Als sie nachschaute bemerkte sie drei dunkel gekleidete Personen, welche sich an der Rückseite eines Fahrradgeschäftes in der Löbstedter Straße zu schaffen machten. Als ein Fahrzeug vorbeifuhr, warfen die Personen mehrere Fahrräder über ein Geländer und entfernten sich flinken Fußes. Bei der Prüfung stellte sich heraus, dass Unbekannte vorab eine Wellblechwand aufgeschnitten und danach eine Wand eingetreten hatten. So gelangten die Täter in das Fahrradgeschäft und wollten im Anschluss vier Rennräder entwenden. Da sie bei der Tatverwirklichung gestört wurden, verblieb das anberaumte Beutegut vor Ort. Eine Fahndung nach den drei vermeintlichen Tätern, auch mittels Fährtenhundes, verlief ohne Erfolg. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000,- Euro. Nachdem der Tatort kriminaltechnisch untersucht wurde, laufen nunmehr die Ermittlungen.

