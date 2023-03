Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rheinzabern - Motorradfahrer übersehen

Rheinzabern (ots)

Am Samstag gegen 13.00h wollte eine 52-jährige PKW Fahrerin von der Neun-Morgen-Straße in Rheinzabern in die Rülzheimer Straße abbiegen. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden Motorradfahrer. Trotz Vollbremsung des Motorradfahrers kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Motorradfahrer konnte zwar noch rechtzeitig von seinem Gefährt abspringen, zog sich aber dennoch leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass ab März die Motorradsaison startet und häufiger mit Zweirädern gerechnet werden muss.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell