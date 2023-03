Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall durch Unterzuckerung

Bild-Infos

Download

Maikammer (ots)

Am 18.03.2023, gegen 10 Uhr, ereignete sich in der Altersweiler Hauptstraße in Maikammer ein Verkehrsunfall, bei dem zum Glück nur Sachschaden entstand. Ein 62-jähriger Roller-Fahrer aus dem Raum Südl. Weinstraße streifte beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 1.000,- EUR. Offenbar litt der Fahrer unter einer Unterzuckerung, einer sogenannten Hypoglykämie und war deshalb nicht in der Lage den Roller sicher zu führen. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt mit dem Roller untersagt und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell