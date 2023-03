Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht in der Oberen Hauptstraße

Herxheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 1Uhr fuhr ein noch unbekannter Täter mit seinem Fahrzeug gegen einen Blumenkübel in der Oberen Hauptstraße in Herxheim. Wer Hinweise zu dem Verursacher oder seinem Fahrzeug geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Landau.

