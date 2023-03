Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hunderettung mit Happy End

Germersheim (ots)

Zu einem Einsatz der anderen Art wurde die Polizei Germersheim am späten Sonntagnachmittag gegen 18:45 Uhr alarmiert. Anwohner meldeten, dass sich ein Hundewelpe auf dem Dach des sechsstöckigen Hochhauses "In der kleinen Au" befinde und dort in der Regenrinne festsitzen würde. Mithilfe der auch hinzugerufenen Feuerwehr Germersheim konnte der Junghund gerettet werden. Hierzu lehnte sich einer der Feuerwehrkräfte mit Hilfe der eingesetzten Polizeibeamten über die Dachterrasse und zog das Tier wieder in die Wohnung zurück. Offensichtlich wollte der Vierbeiner, der auf den Namen Milow hört, in einem unbeobachteten Moment über die Dachterrasse die Welt erkunden. Das Tier konnte anschließend wohlbehalten den Hundehaltern übergeben werden. Im Einsatz war die Feuerwehr Germersheim mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort. Zudem kam auch die Drehleiter zum Einsatz.

