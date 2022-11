Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auto angefahren und geflüchtet (08.11.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Bereits am 8. November ist es zwischen 9 Uhr und 10.30 Uhr auf der Straße "Kaiserring" zu einer Unfallflucht gekommen. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte einen geparkten VW Golf, der in einer Parkbucht des Kaiserrings stand. Am VW entstanden Schäden im Bereich des Kotflügels und der Tür hinten rechts in Höhe von rund 2.000 Euro. Die Polizei in Villingen bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, sich unter der Telefonnummer 07721 601-0, zu melden.

