Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 12. März 2023

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfall, Schöppenstedt, Bosselhaistraße, Sa., 11.03./23:30 Uhr. Eine 54jährige Wolfsburgerin stößt mit ihrem Pkw gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw. Hierbei werden beide Fzg. so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit sind. Bei der Unfallaufnahme wird bei der Fzg.-Führerin eine Alkoholbeeinflussung festgestellt (1,3 Promille). Ihr wird eine Blutprobe entnommen; der Führerschein wird sichergestellt. ..................................................................... Verkehrsunfall, Landesstraße 625 (im Bereich Sickte), So., 12.03./04:00 Uhr. Ein 39jähriger Fzg.-Führer aus Königslutter am Elm kommt mit seinem Pkw alleinbeteiligt auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und gerät in einen Graben. Bei ihm kann eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden (1,84 Promille). Ihm wird eine Blutprobe entnommen; der Führerschein sichergestellt. ..................................................................... Stationäre Geschwindigkeitskontrolle, Landesstraße 495 (i.H. Oderwaldparkplatz), Sa., 11.03./13:30 bis 14:50 Uhr. Bei 80 gemessenen Fahrzeugen werden insgesamt acht Verstöße festgestellt. Der höchste vorwerfbare Wert betrug 104 km/h bei erlaubten 80 km/h. ..................................................................... Ladendiebstahl, Wolfenbüttel, "Forum", Sa., 11.03./13:20 Uhr. In einem Einkaufszentrum wird ein Ladendiebstahl durch eine männliche Person gemeldet. Bei der Suche nach Ausweispapieren wird durch die eingesetzten Beamten eine betäubungsmittelsuspekte Substanz aufgefunden. Gegen den 50jährigen Braunschweiger wurden zwei Strafverfahren eingeleitet. ..................................................................... Einbruch, Remlingen - Semmenstedt, Löhneysenstraße, So., 12.03./gg. 1:25 Uhr. Bislang unbekannte Täterschaft hebelt die Lamellen zu einem Fenster eines nicht mehr in Betrieb befindlichen Kiosk auf. Anschließend wird die Scheine eingeschlagen und eine leere Geldkassette entnommen. Diese wird vor Ort belassen. UT entfernt sich ohne Stehlgut. ..................................................................... Einbruch, Wolfenbüttel, Neuer Weg, Sa., 11.03./19:35 Uhr. Bislang unbekannte Täterschaft hebelt ein Seitenfenster zu einem Gewerbeobjekt auf, dringt ein und durchwühlt den gesamten Bürobereich. Es wird eine elektronische Geldkassette entwendet.

