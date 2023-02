Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Konz (ots)

Am Samstag, den 25.02.2023, kam es zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr in der Granastraße in Konz, in Höhe des dortigen Schnellimbisses "Mido", zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte, vermutlich beim Vorbeifahren, einen am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Könen geparkten PKW am hinteren Stoßfänger links. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Dieser beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Konz in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell