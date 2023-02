Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht- Zeugen gesucht

Konz (ots)

Am Montag, 27.02.23, gegen 07.10 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf der Wiltinger Kupp, ca. 200 m vor Ortseingang Konz. Hierbei kam es zu einer Spiegelkollision zwischen einem dunklen Pkw-Kombi und einem weißen Pkw, Marke Peugeot. Letztgenannter Pkw fuhr in Richtung Konz. Am Pkw Peugeot entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 300.- EUR.

Der Fahrer des dunklen Pkw Kombi entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern.

Hinweise bitte an die PW Konz, Tel. 06501-92680.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell