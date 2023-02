Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Abgetretene Spiegel, zerstochene Reifen und renitenter Wildpinkler in der Fußgängerzone - Das Wochenende der Polizeiinspektion Trier

Trier (ots)

Der Anzahl der Einsätze folgend präsentierte sich das vergangene Wochenende zwischen dem 24. und dem 26. Februar 2023 mit knapp 150 Einsatzanlässen auf einem durchschnittlichen Niveau. Neben den üblichen alkoholbedingten Auseinandersetzungen zur Nachtzeit beschäftigten jedoch mehrere Serien von beschädigten Fahrzeugen die Beamten im Stadtgebiet.

Wie bereits in einer Pressemeldung veröffentlicht (26.02.2023, 04:21 Uhr), waren am frühen Sonntagmorgen im Bereich der Zuckerbergstraße an vier geparkten Autos die Außenspiegel abgetreten worden. Hier konnte dank dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen ein mutmaßlicher Tatverdächtiger in Tatortnähe festgestellt werden. Zusätzlich wurde bekannt, dass es im Stadtteil Kürenz (Schönbornstraße und Nellstraße) im gleichen Zeitraum zu ähnlicher Beschädigung an insgesamt sechs Fahrzeugen gekommen war, an denen ebenfalls die Außenspiegel offenbar abgetreten worden waren. Ob hier ein Täterzusammenhang besteht ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Vereinzelt konnten Spuren gesichert werden, die möglicherweise eine Zuordnung ermöglichen könnten.

Darüber hinaus mussten erneut mehrere Ermittlungsverfahren wegen aufgeschlitzter Reifen eingeleitet werden. Ein örtlicher Schwerpunkt stellt hier der Bereich Am Stadion zwischen der Tennisanlage und dem Moselstadion dar, wo zunächst am Freitag, 24.02.2023 zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr an vier geparkten Pkw Reifen vermutlich durch Messerstechen beschädigt wurden. Weitere plattgestochene Reifen fanden sich dann in der Thebäerstraße, der Paulinstraße, der Theodor-Heuss-Allee sowie in der Franz-Ludwig-Straße. Letztlich beklagten zwei weitere Fahrzeugbesitzer am Sonntagabend wiederum in der Straße Am Stadion gleiches Beschädigungsmuster an ihren geparkten Autos. Um die Taten zeitlich einordnen zu können, bittet die Polizei darum, dass die Benutzer betroffener Fahrzeuge sich zeitnah mit der PI Trier in Verbindung setzen, um die nötigen Daten in den Kontext bringen zu können. Darüber hinaus werden dringend Zeugenhinweise benötigt, die Beobachtungen im Zusammenhang mit den dargestellten Sachbeschädigungen über das gesamte Wochenende zum Inhalt haben. Die Wache der Polizeiinspektion Trier nimmt etwaige Hinweise rund um die Uhr unter 0651-9779/5210 entgegen.

Sehr öffentlichkeitswirksam hatte sich ein Einsatz am vergangenen Samstag kurz vor zwölf Uhr mittags in der belebten Simeonstraße entwickelt. Hier war eine Streife auf einen Mann aufmerksam gemacht worden, der seine Notdurft in den Eingangsbereich des Kaufhof-Gebäudes verrichtet hatte. Nach entsprechender Ansprache und Erteilung eines Platzverweises durch die Beamten wurde der augenscheinlich stark alkoholisierte Mann sehr ungehalten und quittierte dies durch das Zeigen des ausgestreckten Mittelfingers. Da auch folglich keine Einsicht erfolgt war, wurde dem 40jährigen zur Verhinderung weiterer Straftaten die Ingewahrsamnahme erklärt, woraufhin er lautstarke verbale Beleidigungen gegen die Polizisten von sich gab und letztlich in einer Zelle der PI Trier ausnüchterte.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell