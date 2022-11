LPI-SHL: Unter Alkoholeinwirkung gefahren

Zella-Mehlis (ots) - Bei einem Unfall am Ruppberg am 04.11.2022 gegen 06.35 Uhr werden zwei Personen verletzt und es entsteht Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Eine 51jährige Suzuki-Fahrerin zeigt an, dass sie überholt werden kann. Die nachfolgende 34jährige Opel-Fahrerin setzt zum Überholen an, beachtet jedoch die bereits ebenfalls überholende 33jährige Skoda-Fahrerin nicht, sodass es zur seitlichen Kollision kommt. ...

mehr