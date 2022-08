POL-PDLD: Betrugsmasche über Messengerdienst

Bellheim (ots) - Ein weiterer Kraftstoffdiebstahl ereignete sich im Zeitraum vom 19.8 - 0 Uhr bis zum 23.08 - 8 Uhr auf dem Gelände einer Spedition im Waldstückerring in Bellheim. Bislang unbekannte Täter entwendeten dabei aus diversen Lkw-Tanks Dieselkraftstoff. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: ...

