POL-PDLU: (Frankenthal) - Brand in Supermarkt

Frankenthal (ots)

Am 26.04.2023, gegen 08.00 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle ein Brand in einem Supermarkt am Jakobsplatz gemeldet. Bei Eintreffen der Streife war der Markt bereits durch Mitarbeiter evakuiert worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es an einer Kühltheke zu einem technischen Defekt, welche in dem dortigen Bereich einen Brand auslöste. Dieser konnte zügig durch die Feuerwehr gelöscht werden. Personen wurden hierbei nicht verletzt. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

