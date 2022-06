POL-WHV: Kühe im Kleingartenverein unterwegs

Varel (ots) - Im Zeitraum 25.06.-27.06.22 brachen Unbekannte in der Waldstraße in Varel in mehrere Baucontainer ein und entwendeten Material bzw. Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Varel unter 04451- 9230 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: 04421/942-104 und am Wochenende über 04421 / 942-215 ...

