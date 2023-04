POL-PDLU: Mehrere Verkehrskontrollen

Schifferstadt (ots) - Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw-Fahrer kam es am Mittwochabend in der Straße Am Leutbusch. Zuvor hatte ein 14-jähriger Fahrradfahrer aus Schifferstadt aus der Mozartstraße kommend die Vorfahrt eines 22-jährigen Pkw-Fahrers aus Frankenthal missachtet. Durch den anschließenden Aufprall stürzte der Fahrradfahrer und zog sich hierbei Verletzungen am rechten Ellbogen sowie mehrere Schürfwunden am Knie und am ...

