POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Schwarzen Mitsubishi beschädigt (10.08.2022)

Singen (ots) - Am Donnerstagmittag, gegen 12.45 Uhr, ist es auf der Steißlinger Straße zu einer Unfallflucht gekommen. Ein unbekannter Autofahrer streifte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen auf Höhe der Hausnummer 63 auf einem Parkplatz am Fahrbahnrand geparkten grünen Mitsubishi. Ohne sich um den Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, ...

