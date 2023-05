Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Diebstahl eines Pedelec

Im Zeitraum vom 20. April 2023, 12:00 Uhr bis 30. April 2023, 12:00 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Kardinal-von-Galen-Straße. Hier entwendeten sie das Pedelec, Marke Sparta, eines 46-jährigen Bewohners aus dem Geräteschuppen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-9316/0 oder die Polizei Bösel 04494/92262-0 entgegen.

Bösel - Wohnungseinbruchdiebstahl

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Dienstag, 02. Mai 2023, ca. 22:00 Uhr bis Mittwoch, 03. Mai 2023, ca. 05:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße Am Grotegersberg. Das Diebesgut ist derzeit noch unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel 04494/92262-0 entgegen.

Altenoythe - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Durch unbekannte Täter wurde im Zeitraum vom 29. April 2023 bis zum 03. Mai 2023 die Fassade der Turnhalle an der Schulstraße mit verschiedenen Schriftzügen besprüht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491/9316-0 entgegen.

Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis/Urkundenfälschung/Kennzeichenmissbrauch

Am Mittwoch 03. Mai 2023, gegen 18:45 Uhr befuhr ein 55-jähriger Mann aus Edewecht mit einem Pkw die Spreestraße. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass die am Pkw angebrachten Kennzeichen zuvor entwendet worden waren. Der 55-Jährige konnte zudem keine Fahrerlaubnis vorlegen. Gegen ihn wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauch ermittelt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Durch einen unbekannten Fahrzeugführer wurde am Mittwoch, dem 03. Mai 2023, in der Zeit von 08:30 Uhr bis 19:15 Uhr der Pkw eines 30-jährigen Mannes aus Oldenburg, auf dem Parkplatz an der Europastraße, beschädigt. Der Schaden an dem Mitsubishi beläuft sich auf rund 3.000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491/9316-0 entgegen.

Saterland/Strücklingen - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 03. Mai 2023, gegen 17:15 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann aus dem Saterland mit seinem Lkw die Hauptstraße in Strücklingen. Ein Sattelschlepper befuhr die Hauptstraße in entgegengesetzter Richtung. Der unbekannte Fahrzeugführer kam mit seinem Sattelschlepper auf die Gegenfahrbahn, sodass der 25-Jährige nach rechts ausweichen musste und hier mit dem geparkten Pkw eines 35-jährigen Mannes aus Barßel kollidierte. Der unbekannte Fahrzeugführer des Sattelschleppers setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland 04498/92377-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell