Gronau (ots) - Tatorte: Neustraße, Hörster Straße, Kircheninsel, Wallstraße, Schweringstraße; In der Nacht zum 31.12.22 wurden an sieben Fahrzeugen Scheiben eingeschlagen und die Fahrzeuge durchwühlt. Konkrete Angaben zur möglichen Beute liegen noch nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260. (fr) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle ...

