Lohne - Diebstahl eines Pedelec

Unbekannte Täter gelangten im Zeitraum von Sonntag, 30. April 2023, 23:00 Uhr bis Montag, 01. Mai 2023, auf ein Grundstück in der Lerchenstraße und entwendeten das verschlossene, hinter dem Haus abgestellte, Pedelec der Marke Bulls. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442/80846-0 entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum von Dienstag, 02. Mai 2023 von 04:40 - 08:00 Uhr wird der ordnungsgemäß geparkte Pkw einer 25-jährigren Frau aus Steinfeld beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein-/Ausparken bei der Straße In den Rien den Pkw der 25-Jährigen. Der Schaden am VW Polo wird auf rund 1.500,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492/96066-0 entgegen

Lohne - Diebstahl eines Pedelec

Unbekannte Täter gelangten im Zeitraum von Freitag, 28. April 2023, 23:00 Uhr bis Samstag, 29. April 2023, auf ein Grundstück im Braomkamp und entwendeten das verschlossene, in der Garage abgestellte, Pedelec der Marke Kettler. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442/80846-0 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Pedelec

Am Dienstag, 02, Mai 2023, in der Zeit von 05.30 Uhr bis 07.00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück eines Wohnhauses im Vechtaer Marsch. Hier entwendeten sie ein gesichertes Pedelec des Herstellers Falter. Ein am Pedelec angebrachter Croozer (Kinderfahrradanhänger) wurde ebenfalls entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Lohne - Brand eines Schweinestalls

Am 03. Mai 2023 wurde durch mehrere Zeugen gemeldet, dass es in der Krimpenforter Straße zu einem Brand eines Schweinestalles gekommen sei. Bei Eintreffen der rund 220 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren der Umgebung stand der Schweinestall bereits in Vollbrand. Rund 200 Tiere verendeten vor Ort. Ebenfalls vor Ort waren diverse Rettungskräfte sowie eine Amtstierärztin. Der Schaden wird auf rund 1,5 Millionen Euro geschätzt. Die Brandursache ist unklar, die Ermittlungen wurden aufgenommen. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Mittwoch, 03. Mai 2023, 21.30 Uhr befuhr eine 22-jährige Frau aus Vechta mit ihrem Pkw den Visbeker Damm. Aus ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die 22-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Holdorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein 28-jähriger Mann aus Holdorf befuhr mit seinem Pkw die Mühlenbachstraße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

