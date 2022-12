Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchsversuch scheitert an Einbruchsschutz - Präventionsangebot

Bad Hönningen (ots)

Am Nachmittag des 02.12.2022 kam es zu einem Einbruchsversuch in ein Wohnhaus in Bad Hönningen. Die Einbrecher versuchten hierbei durch ein rückwärtiges Fenster in das Wohnhaus einzudringen, scheiterten jedoch an einer dort angebrachten Pilzkopfverriegelung, sowie einem zusätzlich angebrachten Schloss.

Mögliche Zeugenhinweise werden an die Polizei Linz unter der Tel.: 02644-943-0 erbeten.

Dieser Einbruchsversuch zeigte erneut, dass ein effektiver Einbruchsschutz bei der Sicherung des eigenen Wohnhauses beginnt. In diesem Zusammenhang möchte die Polizei erneut auf das Präventionsangebot des Polizeipräsidiums Koblenz aufmerksam machen:

Die Abteilung "Zentrale Prävention" bietet hierzu umfassende Einbruchschutzberatungen an, welche Sie mit allen notwenigen sicherungstechnischen und verhaltenstechnischen Empfehlungen, sowie Empfehlungen für eine sichere Nachbarschaft ausstatten. Die Beratungen können telefonisch, oder im Rahmen eines Ortstermins durchgeführt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell