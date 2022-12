Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Wertstoffhof - Täterfestnahme

Linz am Rhein (ots)

In den frühen Morgenstunden des 03.12.2022 erhielt die Polizei Linz Meldung über eine augenscheinlich alkoholisierte Person, welche an einer Linzer Landstraße liege und hilflos wirke. Während die Beamten zur Hilfe eilten, ging Minuten später die Meldung ein, dass es in der Nacht zu einem Einbruch in den Linzer Wertstoffhof gekommen sei. Die Beamten, welche den polizeibekannten Alkoholisierten antreffen konnten, erkannten schnell den Zusammenhang zur unweit gelegenen Einbruchsörtlichkeit. Bei dem wohnsitzlosen 20-Jährigen, welcher durch zahlreiche Beleidigungen gegenüber den Beamten seine mangelnde Hilfsbedürftigkeit unter Beweis stellte, wurde neben einem mutmaßlich gestohlenen Fahrrad auch passendes Einbruchswerkzeug aufgefunden.

Nach der Durchführung aller polizeilicher Maßnahmen musste der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt werden.

