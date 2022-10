Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Hamm - Pelkum (ots)

Am Sonntag, 23. Oktober 2022, gegen 15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Kleinen Werlstraße, in dessen Folge zwei Unfallbeteiligte leicht verletzt wurden. Zur Unfallzeit befuhr der 32-jähjrige Fahrzeugführer eines Mercedes Vito die Kleine Werlstraße in östliche Richtung und beabsichtigte an einem am rechten Straßenrand geparkten Fiat Ducato vorbeizufahren. Hierbei kam zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Opel Insignia eines 29-jährigen Fahrzeugführers. Der 29-Jährige sowie seine 27-jährige Beifahrerin wurden vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt und trugen leichte Verletzungen davon. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenprall nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geschleppt werden. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde auch der geparkte Fiat Ducato beschädigt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 14000 Euro. (ab)

