POL-HAM: E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Freitag, 21.Oktober, gegen 15.30 Uhr kam es an der Kreuzung Wilhelmstraße/Lohauserholzstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 60- jährigen Tesla-Fahrer und einem 19-jährigen E-Scooter-Fahrer. Der 19-Jährige befuhr mit seinem E-Scooter die Wilhelmstraße in westliche Richtung und beabsichtige nach links über die Fußgängerfurt in die Lohauserholzstraße abzubiegen. Der 60-Jährige befuhr die Lohauserholzstraße in nördliche Richtung und bog nach links auf die Wilhelmstraße ab. In Höhe der dortigen Anforderungsampel kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der E-Scooter-Fahrer wurde leicht verletzt und mittels Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. (kap)

