Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei identifiziert bisher unbekannten mutmaßlichen Fahr-raddieb

Halle/S. (ots)

Aus einem unbekannten Täter wurde am Sonntag, den 26. Februar 2023 ein bekannter Tatverdächtiger: Bereits am 14. Februar 2023 wurde am Hauptbahnhof Halle/Saale, auf Bahnsteig 1 ein Mountainbike, welches mit einem Schloss gesichert war, entwendet. Auf einer Videoaufzeichnung ist zu sehen, wie ein unbekannter Täter das Fahrradschloss aufbrach und sich ein weiterer Mann mit dem Rad entfernte. Eine Streife der Bundespolizei stellte am gestrigen Tag gegen 15:20 Uhr eine Person am Hauptbahnhof fest, welche aufgrund der getragenen Kleidung und den auffälligen Äußeren viele Ähnlichkeiten mit einem der unbekannten mutmaßlichen Fahrraddiebe aufwies. Der Mann trug die identische Bekleidung wie am 14. Februar. Die Bundespolizisten kontrollierte ihn. Auf den besonders schweren Fall des Fahrraddiebstahls vom Valentinstag angesprochen, reagierte der 36-Jährige sichtlich nervös. Die Einsatzkräfte stellten die Identität des Deutschen fest, um ihn den strafprozessualen Maßnahmen als Tatverdächtigen zu zuführen. Nach Abschluss dieser, konnte er seinen Weg zunächst fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell