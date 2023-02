Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizeiinspektion Magdeburg begrüßt 22 neue Kolleginnen und Kollegen

Magdeburg (ots)

Nach ihrem erfolgreichen Abschluss der 2½-jährigen Ausbildung in den Bundespolizeiausbildungsstätten in Neustrelitz und Bamberg konnten heute 22 neue Polizeimeisterinnen und Polizeimeister durch den Inspektionsleiter Dr. Alexander Schmelzer in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg begrüßt werden. Die 9 jungen Beamtinnen und 13 Beamte verstärken ab sofort die Bundespolizei in Sachsen-Anhalt. Als Polizeimeisteranwärterinnen und Polizeimeisteranwärter sammelten sie zuvor in ihrer Ausbildung von Beginn an, neben den theoretischen Kenntnissen, in den verschiedenen bundespolizeilichen Aufgabenbereichen praktische Erfahrungen. Ein großer Teil hatte bereits das bahnpolizeiliche Praktikum in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg absolviert. Die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden zukünftig in den Bundespolizeirevieren Halle, Magdeburg, Dessau, Stendal und Halberstadt ihren Dienst verrichten. Davor erhalten sie zentral einen einwöchigen Einweisungslehrgang in ihrer neuen Dienststelle. Zunächst steht am 2. März 2023 die Vereidigung an, bei der die neuen Kolleginnen und Kollegen in einer feierlichen Zeremonie ihren Diensteid leisten, mit dem sie eine feste Bindung mit dem Polizeiberuf und der Bundesrepublik Deutschland eingehen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell