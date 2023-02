Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg informiert zum Fußball-reiseverkehr am 26. Februar 2023

Magdeburg, Stendal, Halberstadt (ots)

Am Sonntag, den 26. Februar 2023 findet um 13:30 die Fußballbegegnung in der 2. Bundesliga zwischen Hannover 96 und dem 1. FC Magdeburg statt. Hierzu existiert ein Aufruf zu einer "Aktion 10.000", womit eine maximale Mobilisierung von Magdeburger Fans für das Auswärtsspiel erreicht werden soll. Dementsprechend wird es im Zeitraum von circa 05:30 bis 10:30 Uhr sowie von 17:30 bis 20:00 Uhr zu einer sehr starken Frequentierung der Hauptbahnhöfe in Magdeburg und Stendal sowie des Bahnhofes Halberstadt kommen. Zudem muss mit einer hohen Auslastung der Züge auf den Strecken in Richtung Hannover gerechnet werden. Die Bundespolizei bittet alle betroffenen Nutzer der Bahn um Berücksichtigung der Hinweise und um Verständnis für möglicherweise erforderliche polizeiliche Maßnahmen.

