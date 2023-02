Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Stark alkoholisierter, gesuchter 31-Jähriger verweigert Namensangabe, beleidigt Bundespolizisten und leistet Widerstand

Halle/Saale (ots)

Am Mittwoch, den 22. Januar 2023 wollte eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Halle/Saale gegen 07:30 Uhr einen stark alkoholisierten 31-Jährigen kontrollieren und forderte ihn auf, stehen zu bleiben. Dies ignorierte er und musste durch die Bundespolizisten ergriffen werden. Hierbei versuchte er sich der Maßnahme zu entziehen und warf voller Wut seine Taschen auf den Boden. Da der Mann sich nicht ausweisen wollte, entschieden die eingesetzten Bundespolizisten sich zur Durchsuchung des Mannes und seiner mitgeführten Sachen. Dabei konnte ein Dokument aufgefunden werden, auf dem sich Angaben zu seiner Identität befanden. Der Deutsche verhielt sich während der polizeilichen Maßnahme durchweg aggressiv und renitent, sperrte sich, versuchte seine Arme wegzuziehen und sich loszureißen, sodass er letztendlich gefesselt und zur Dienststelle gebracht werden musste. Dabei beleidigte er die Einsatzkräfte und leistete weiterhin Widerstand. Die Überprüfung seiner Personaldaten mit dem polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass die Staatsanwaltschaft Magdeburg seit knapp einem Jahr, aufgrund einer Strafanzeige wegen Diebstahls, den Aufenthaltsort des bereits polizeilich in Erscheinung getretenen jungen Mannes ersuchte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von circa 1,9 Promille. Bei der Durchsuchung wurde außerdem eine geringe Menge einer betäubungsmittelähnlichen Substanz fest- und sichergestellt sowie zuständigkeitshalber der Landespolizei übergeben. Die ausschreibende Behörde wurde unterrichtet. Der 31-Jährige konnte nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen die Dienststelle mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Verweigerung der Namensangabe und Strafanzeigen wegen Beleidigung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wieder verlassen. Zudem erhielt er durch die Sicherheitsmitarbeiter der Bahn aufgrund seines Gebarens ein Hausverbot für den Hauptbahnhof.

