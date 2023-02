Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 30 Monate Haft: Bundespolizei stellt Gesuchten

Magdeburg (ots)

Die Bundespolizei stellte am Mittwoch, den 22.02.2023 gegen 18:30 Uhr einen Mann am Magdeburger Hauptbahnhof fest. Wie die Überprüfung der Personalien im polizeilichen Informationssystem ergab, wurde er seit dem 13.02.2023 per Vollstreckungshaftbefehl durch die Staatsanwalt-schaft Dessau-Roßlau gesucht. Bereits im September 2022 verurteilte das Amtsgericht Wittenberg den 42-Jährigen wegen räuberischer Erpressung in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten. Der Haftbefehl erging, da sich der Deutsche trotz ergangener Ladung nicht dem Strafantritt stellte. Die Einsatzkräfte eröffneten den Haftbefehl, nahmen den Mann fest und brachten ihn in eine Jus-tizvollzugsanstalt. Die ausschreibende Behörde wurde davon in Kenntnis gesetzt.

