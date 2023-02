Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Stark alkoholisierter Reisender ohne Fahrschein drangsaliert Zug-begleiterin und Polizistin

Stendal, Berlin (ots)

Am Mittwoch, den 22. Februar 2022 erhielt die Bundespolizei am Haupt-bahnhof Stendal gegen 17:00 Uhr Kenntnis von einem Reisenden ohne Fahrkarte. Dieser nutzte einen Intercity, der auf der Strecke Berlin - Stendal eingesetzt war. Der 45-jährige Pole hatte sich in der Zugtoilette eingeschlossen, um der Fahrkartenkontrolle zu entgehen. Die Zugbegleiterin öffnete die Tür des WCs, woraufhin der Tatverdächtige sie mehrfach mit der Hand wegstieß. Eine Polizistin der Landespolizei Berlin, welche sich ebenfalls im Zug befand, kam der Zugbegleiterin zu Hilfe. Auch ihr gegenüber verhielt sich der Tatverdächtige verbal sehr aggressiv, stieß sie von sich weg, um sich ihr kurz danach wieder außerhalb des Sicherheitsabstandes anzunähern. Eine Streife der Bundespolizei stand bei Eintreffen des Zuges am Hauptbahnhof Stendal bereit und übernahm den Mann. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,66 Promille. Den bereits polizeilich in Erscheinung Getretenen erwarten Strafanzeigen wegen der begangenen Leistungserschleichung, Körperverletzung sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

