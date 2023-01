Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebe schlagen im Supermarkt zu

Kaiserslautern (ots)

Weil sie ihren Einkaufswagen kurz aus den Augen ließ, ist eine Frau am Montag Opfer von Taschendieben geworden. Wie die 66-jährige bei der Polizei zu Protokoll gab, hatte sie zwischen 14.30 und 15.30 Uhr einen Supermarkt in der Vogelwoogstraße besucht. Ihren Trolley stellte sie in ihren Einkaufswagen. Darin befanden sich auch ihr Geldbeutel sowie ein Schlüsselbund. Erst an der Kasse stellte die Dame schließlich fest, dass sowohl das Portemonnaie als auch der Schlüsselbund nicht mehr da sind.

Offenbar hatten Diebe einen unbeobachteten Moment genutzt, um sich die beiden Sachen zu greifen. Die 66-Jährige war sich sicher, ihren Einkaufswagen nur für einen kleinen Moment allein gelassen zu haben. Den Tätern reichte dies offensichtlich aus. Zusammen mit der Geldbörse erbeuteten sie etwas Bargeld, Personalausweis, Debitkarte sowie diverse Kundenkarten des Opfers.

Die Polizei empfiehlt: Lassen Sie Ihre Taschen niemals aus dem Blick - erst recht nicht, wenn sich Wertgegenstände darin befinden! Andernfalls ist die Gefahr groß, dass sich Langfinger bedienen. Ihnen reichen schon kurze Augenblicke, um etwas zu stehlen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell