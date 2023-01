Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Tankschlauch abgerissen und weggefahren

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Wegen Fahrerflucht ermittelt die Polizei gegen eine Frau aus dem Landkreis. Sie steht im Verdacht, am Montagmorgen an einer Tankstelle in der Merkurstraße Sachschaden angerichtet zu haben und trotzdem weggefahren zu sein.

Ein Mitarbeiter der Tankstelle stellte kurz vor 9 Uhr fest, dass an einer Zapfsäule ein Tankschlauch abgerissen wurde. Bei einer ersten Sichtung der Aufzeichnungen der Überwachungskamera war eine Autofahrerin zu sehen, die an der Säule tankte, anschließend aber vergaß, den Schlauch aus dem Tank zu nehmen und wieder einzuhängen. Als die Frau losfuhr, riss der Schlauch ab.

Die Autofahrerin hatte das Malheur offenbar bemerkt - auf den Videoaufnahmen ist zu sehen, wie sie noch einmal eine Runde um die Zapfsäule drehte, kurz anhielt, dann aber wegfuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Das Kennzeichen des Fahrzeugs ist bekannt. Die Ermittlungen, ob es sich bei der Halterin des Pkw auch um die verantwortliche Fahrerin handelt, laufen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell