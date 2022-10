Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim: Bankmitarbeiter vereitelt Betrug durch falsche Polizeibeamte

Altlußheim (ots)

Am Dienstag gegen 10.45 Uhr erhielt ein 70-Jähriger einen Anruf einer unterdrückten Nummer. Am Telefon gab sich ein Mann als Polizist aus und gab an, dass die Tochter des 70-Jährigen einen tödlichen Unfall verursacht habe. Im Hintergrund war eine weinerliche weibliche Stimme zu hören. Der Senior fiel zunächst auf den Betrug herein und gab an, dass er den Betrag in fünfstelliger Höhe als Kaution bereitstellen könne. Hierzu musste er allerdings zu einer Bank in Mannheim fahren. Während dieser Zeit und auch in der Bank blieb der Täter am Telefon. Die Abhebung eines solch hohen Geldbetrages kam dem Mitarbeiter der Bank jedoch seltsam vor, sodass er den Mann fragte, für was er das Geld so dringend benötige. An dieser Stelle fiel der Betrug auf und der Anrufer beendete umgehend das Telefonat. Der 70-Jährige hatte großes Glück und konnte sein Hab und Gut gerade noch vor den Betrügern retten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell