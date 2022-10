Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen: WhatsApp Betrug erneut geglückt

Schwetzingen (ots)

Am Dienstagmorgen erhielt eine 65-jährige Seniorin eine Nachricht via WhatsApp, in der sich der Schreiber als ihr Sohn ausgab und mitteilte, dass dies seine neue Nummer sei. In der Folge überredete er die 65-Jährige eine Rechnung für ihn zu begleichen. In dem Glauben ihrem Sohn zu helfen, überwies sie einen Betrag in vierstelliger Höhe. Der Betrug fiel erst später auf und die Überweisung konnte nicht mehr gestoppt werden.

Da solche Fälle immer wieder vorkommen, verweist die Polizei noch einmal auf Präventionstipps, auf die insbesondere ältere Angehörige hingewiesen werden sollten: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/enkeltrick-betrueger-nutzen-whatsapp/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell