POL-PPWP: 21-Jähriger beschäftigt Polizei und Rettungsdienst

Kaiserslautern (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die am Montagmorgen zwischen 7.30 und 7.45 Uhr in der Merkurstraße unterwegs waren. Wem ist hier ein dunkel gekleideter Mann, etwa 1,90 Meter groß, breite Statur, aufgefallen, der zu Fuß in Richtung Opelkreisel lief und es vermutlich "eilig" hatte? Der Unbekannte hat zuvor im Innenhof des Anwesens Nummer 7 einem 52-Jährigen Reizgas ins Gesicht gesprüht. Wie das Opfer ...

