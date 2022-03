Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 29.03.2022.

Salzgitter

Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls.

Salzgitter, Lebenstedt, In den Blumentriften, 28.03.2022, 10:50 Uhr.

Ein 27-jähriger Tatverdächtiger konnte bei einem Ladendiebstahl beobachtet werden. Nachdem der Mann kosmetische Artikel im Wert von über 130 Euro aus der Auslage genommen hatte, wurde er beim Verlassen des Geschäftes von einem Mitarbeiter angesprochen und festgehalten, nachdem der Kaufpreis zuvor nicht entrichtet wurde. Hiergegen wehrte er sich jedoch. Es kam zu einer leichten körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Tatverdächtigen und dem Mitarbeiter. Der Mitarbeiter erlitt hierbei leichte Verletzungen.

In zwei Fällen konnten Tatverdächtige bei einem Diebstahl von Sand festgestellt werden.

Salzgitter, Lebenstedt, Berliner Straße, 27.03.2022, 16:30 Uhr.

Die Polizei erhielt einen Einsatz, wonach eine Frau mit einer Schubkarre Sand aus einem öffentlichen Sandkasten abtransportiert hatte. Im Zuge der Ermittlungen konnte im Nahbereich eine tatverdächtige Frau angetroffen werden, die sich in einem nahe gelegenen Mietgarten an einem privaten Sandkasten aufgehalten hatte. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die 33-jährige Frau offensichtlich den Sand entwendet hatte. Die Frau zeigte sich äußerst unkooperativ gegenüber den eingesetzten Beamten.

Bei einem weiteren Fall konnten Beamte gegen 10:50 Uhr in Salzgitter in der Neißestraße (Höhe Schützenplatz) einen 76-jährigen Mann an seinem Pkw feststellen. Auffällig war, dass der Mann Bausand in einen Eimer gefüllt und in den Kofferraum eines Fahrzeuges geladen hatte. Bei der anschließenden Kontrolle konnten im Kofferraum mehrere Eimer mit Sand sowie loser Sand festgestellt werden. Das Diebesgut musste im Beisein der Beamten wieder ausgeladen werden.

In beiden Fälle leiteten die Beamten Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl ein.

Trunkenheit im Straßenverkehr.

Salzgitter, Bad, Schlopweg, 29.03.2022, kurz nach Mitternacht.

Ein 34-jähriger Fahrer eines Pkw konnte von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert werden. Anhaltspunkte deuteten bei dem Mann auf einen Alkoholkonsum. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Die Beamten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe und untersagten dem Mann die Weiterfahrt.

