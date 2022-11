Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fahndung der Polizei Rhein-Erft-Kreis: Polizei sucht vermissten Frank Lothar L. - Fahndungsbild

Rhein-Erft-Kreis / Mönchengladbach (ots)

Vermisster ist auf Medikamente angewiesen

Mit einem Foto fahndet die Polizei Rhein-Erft-Kreis nach dem als vermisst gemeldeten Frank Lothar L. (50). Der 50-Jährige hat am Montagnachmittag (7. November) seine Wohnanschrift in Erftstadt-Lechenich verlassen. Er ist etwa 165 Zentimeter groß und von korpulenter Statur. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er nach derzeitigem Ermittlungsstand mit einer dunklen Jacke und einer schwarz-blauen Hose bekleidet. Möglicherweise trägt er nur Hausschuhe und führt eine Stofftasche mit sich.

Ein Foto von Frank Lothar L. steht unter dem folgenden Link zum Download zur Verfügung: https://polizei.nrw/fahndung/91093

Nach ersten Ermittlungen verließ der 50-Jährige gegen 16 Uhr seine in Lechenich gelegene Einrichtung für betreutes Wohnen. Zeugen sahen ihn am Dienstagmittag (8. November) zuletzt in Lechenich. Seitdem ist sein Aufenthalt unbekannt. Frank Lothar L. ist nach Aussage seiner Angehörigen grundsätzlich an bekannten Orten orientiert und nutzt regelmäßig öffentliche Verkehrsmittel. Aktuell führt er kein Mobiltelefon, kein Bargeld und keine Ausweisdokumente mit sich. Der Vermisste ist in der Vergangenheit bereits in Aachen, Mönchengladbach und Hagen angetroffen worden. (he)

Hinweise bitte direkt an die Polizei-Rhein-Erft-Kreis!

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell