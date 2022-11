Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei beendet Drogenhandel - Zwei Dealer in U-Haft

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach hat am Dienstag, 8. November, einen 41-jährigen wegen Drogenhandels mit Waffe und einen 37-jährigen Mann wegen Drogenhandels vorläufig festgenommen. Ein Haftrichter erließ am Mittwoch, 9. November, Untersuchungshaftbefehl gegen sie. Gegen zwei weitere Männer (39 und 49 Jahre) wird ebenfalls wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Bei richterlich angeordneten Durchsuchungen mehrerer Wohnungen an der Luisenstraße hat die Polizei unter anderem mehr als ein halbes Kilo Amphetamin und über 1000 Ecstasy-Pillen sichergestellt. Dazu noch Marihuana und Haschisch in nicht geringer Menge. Die Männer stehen im Verdacht einen schwunghaften Drogenhandel betrieben zu haben. In der Wohnung des 41-Jährigen befand sich außerdem in unmittelbarer Nähe zu den Drogen ein griffbereit liegender Baseballschläger.

Beide Männer sind in der Vergangenheit schon mehrfach wegen Drogendelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Dem 41-Jährigen droht eine Mindestfreiheitsstrafe von fünf Jahren wegen Drogenhandels mit Waffen. Bei dem 37-jährigen Mann ist es mindestens 1 Jahr wegen Drogenhandels. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell