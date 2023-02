Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Flaschenwürfe: Auseinandersetzung zwischen Fußballanhängern des Halleschen FC und TSV 1860 München auf dem Hauptbahnhof

Halle/S. (ots)

Nach dem Spiel des Halleschen FC gegen TSV 1860 München kam es am Freitag, den 24. Februar 2023 zu verbalen und körperlichen Ausei-nandersetzungen auf dem Hauptbahnhof Halle/S.: Gegen 22:00 Uhr wartete eine Hand voll Gästefans auf dem Bahnsteig sechs/sieben auf ihren Abreisezug in Richtung München. Zeitgleich erreichten Fußballfans des beheimateten Halleschen FC vereinzelt diesen Bahnsteig, um in Richtung Merseburg abzureisen. Eine Streife der Bundespolizei sowie die Konfliktmanager der Polizei Sachsen-Anhalt befanden sich zur Abreiseüberwachung ebenfalls auf dem Bahnsteig. Die szenetypischen, verbalen Wortgefechte zwischen den rivalisierenden Fangruppen waren zunächst kommunikativ lösbar. Als plötzlich jedoch ein Heim-"Fan" nach dem Schal eines Münchener Anhängers griff, kam es zu Abwehrmaßnahmen des Geschädigten und zu einem Handgemenge durch das Einmischen unbeteiligter Anhänger beider Vereine. Durch alle verfügbaren Kräfte, einschließlich der zusätzlich eintreffenden Sicherheitsmitarbeiter der Bahn, wurden die Fangruppierungen voneinander getrennt. Hierbei registrierten die eingesetzten Beamten auch Flaschenwürfe in Richtung der bayrischen Anhänger. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Die Gruppe der heimischen "Fans" wuchs auf ca. 50 Personen an. Mit Eintreffen angeforderter Unterstützungskräfte der Landespolizei wurde die Einsatzlage beruhigt. Die Masse der halleschen "Fans" reiste um 22:23 Uhr mit der Regionalbahn in Richtung Merseburg ab. Die Münchener verließen den Bahnhof um 22:30 Uhr mit dem Intercity Express in Richtung München. Die Identitäten der Flaschenwerfer konnten noch nicht geklärt werden. Die Bundespolizei hat hierzu jedoch Ermittlungsverfahren unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und wertet derzeit die vorhandenen Videoaufnahmen der beschriebenen Straftaten aus.

