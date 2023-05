Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Neuenkirchen-Vörden - Zeugenaufruf nach Schockanruf und Beuteübergabe

Bild-Infos

Download

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Mittwoch, 03. Mai 2023, kam es zu einem Schockanruf mit anschließender Beuteübergabe: Eine 77-jährige Frau aus Neuenkirchen-Vörden war gegen 18:30 Uhr von einer ihr unbekannten Rufnummer auf ihrem Haustelefon angerufen worden. Zunächst meldete sich eine stark weinende Frau, die angab ihre Enkelin zu sein. Sie sei in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Eine andere Frau sei durch diesen Unfall ums Leben gekommen. Danach wurde das Gespräch von einer weiteren Frau übernommen, die sich gegenüber der älteren Dame als Staatsanwältin ausgab. Die "Staatsanwältin" teilte ihr mit, dass sie nun sämtliche Wertgegenstände zusammensuchen solle. Diese solle sie an einen Abholer übergeben, damit die bevorstehende Haftstrafe ausgesetzt wird. Als Übergabeort wurde eine Adresse in Neuenkirchen-Vörden genannt. Man wolle sich auf dem Parkplatz zwischen der Volksbank und dem Fahrradhandel in der Lindenstraße treffen.

Die Geschädigte hat sich gegen ca. 19:00 Uhr zur genannten Adresse begeben. Auf dem Parkplatz angekommen, trat nach kurzer Wartezeit ein junger Mann an ihr Fahrzeug. Die Beuteübergabe erfolgt aus dem Auto heraus. Der Mann habe sich dann wieder in Richtung des Combi-Verbrauchermarktes entfernt, von dort sei er auch zum Parkplatz gekommen. Die Geschädigte erhielt danach Anweisungen unverzüglich nach Hause zu fahren.

Der Abholer konnte wie folgt beschrieben werden:

- dunkle, kurze Haare - südländisches Erscheinungsbild - schlank - nicht älter als 25 Jahre - schwarz/buntes Oberteil. - ca. 170 cm

Die Polizei sucht Zeugen, die am 03. Mai 2023 im Zeitraum von 18.45 Uhr - 19.30 Uhr ein Fahrzeug und/oder verdächtige Personen im Umkreis des Parkplatzes rund um die Volksbank, den Fahrradhandel und den Combi-Verbrauchermarkt in Vörden gesehen haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta unter der Telefonnummer: (0 44 71) 1 86 00 entgegen.

Unser dringender Appell lautet: Seien Sie misstrauisch. Lassen Sie sich nicht in dubiose Gespräche verwickeln. Beenden Sie solche Telefonate am besten sofort. Gehen Sie niemals auf Forderungen ein und übergeben Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte. Die "echte Polizei" würde solche Übergaben niemals veranlassen. Geben Sie auch keine privaten Informationen preis. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall immer direkt die Polizei oder ihre Angehörigen. Weitere Ratschläge und Tipps finden Sie unter: www.polizeiberatung.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell