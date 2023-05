Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/Ramsloh - Diebstahl aus Stallgebäude

In der Zeit zwischen Montag, 01. Mai 2023, gegen 20.00 Uhr und Mittwoch, 03. Mai 2023, um 08.30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Stallgebäude an der Straße Am Ostermoor eine Kettensäge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Telefonnummer 04498-923770 entgegen.

Saterland/Ramsloh - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, 04. Mai 2023, gegen 19.20 Uhr befuhr eine 45-jährige Saterländerin mit ihrem Pkw die Hauptstraße in Richtung Scharrel. Eine 22-jährige Saterländerin befand sich mit ihrem Pkw dahinter und fuhr auf die 45-Jährige auf, als diese nach links in den Barselkeweg abbiegen wollte. Beide Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 37.500,00 Euro.

