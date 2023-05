Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Sachbeschädigung

Von Mittwoch, 05. Mai 2023, 17.00 Uhr bis Donnerstag, 13.00 Uhr beschädigten unbekannte Täter einen schwarzen Pkw des Herstellers Nissan, Juke, indem sie den Lack rechten Fahrzeugseite auf einer Länge von 160 cm zerkratzten. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß auf dem Grundstück eines Wohnhauses in der Schlesierstraße abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 2.500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein 42-jähriger Mann aus Lohne befuhr am Donnerstag, 04. Mai 2023, gegen 16:20 Uhr mit seinem Pkw die Dinklager Straße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Neben einem Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, erwartet den 42-Jährigen auch eine Ordnungdwidrigkeitenanzeige wegen der Angabe falscher Personalien. Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle gab er gegenüber den Polizeibeamten aus Lohne zunächst falsche Personalien an.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 04. Mai 2023 in der Zeit von 10.45 Uhr bis 11.30 Uhr parkte eine 84-jährige Frau aus Vechta ihren grauen Mercedes-Benz, B 150, auf einem Parkplatz in der Gildestraße. Als die 84-Jährige wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden hinten rechts an ihrem Pkw fest. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer 04441/943-0 in Verbindung zu setzen.

