Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vermissten 56-Jährigen gefunden

Stuttgart-Nord (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagvormittag (08.01.2023) den seit Freitag (05.01.2023) aus einem Krankenhaus an der Auerbachstraße abgängigen 56-Jährigen gefunden (siehe Pressemeldung des Polizeipräsidiums Stuttgart unter https://t1p.de/rhbwt). Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung entdeckten die Beamten den Mann gegen 11.30 Uhr in einer Grünanlage an der Stresemannstraße und brachten ihn zurück in das Krankenhaus. Bei der Suche nach dem Vermissten war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell