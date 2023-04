Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Raubüberfall im Eiscafé ++ Neu Wulmstorf - Außenbordmotor gestohlen ++ Wenzendorf - fünf Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Neu Wulmstorf

Raubüberfall im Eiscafé

Am Samstag, 22.4.2023, gegen 20:30 Uhr, kam es in der Straße Marktplatz zu einem Raubüberfall. Die 40-jährige Angestellte war nach Ladenschluss mit den abschließenden Arbeiten beschäftigt, als ein maskierter Mann das Café betrat und zielstrebig hinter den Tresen ging. Als ich die Frau ihm in den Weg stellte, bedrohte der Mann sie mit einer Schusswaffe und fragte nach dem Geld. Schließlich schubste er die Frau beiseite und griff in die Kasse mit den Tageseinnahmen. Der Mann flüchtete in unbekannte Richtung. Die Frau blieb unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter blieb ohne Ergebnis.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Ca. 180 cm groß und von schlanker Statur. Er war ca. 20 Jahre alt und sprach akzentfrei Deutsch. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose mit weißen Seitenstreifen, einem schwarzen Kapuzenpulli und schwarzen Sportschuhen mit heller Sohle. Der Mann trug eine Umhängetasche mit einem roten Band.

Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Neu Wulmstorf - Außenbordmotor gestohlen

In der Zeit zwischen dem 20. und 23.4.2023 haben sich Diebe auf das Gelände der DLRG in der Wulmstorfer Straße begeben. Dazu hatten sie den rückwärtigen Zaun aufgeschnitten. Anschließend entwendeten die Täter einen an einem Boot angebrachten Außenbordmotor im Wert von rund 9000 EUR.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Neu Wulmstorf unter der Tel.-Nr. 040 33441990 entgegen.

Wenzendorf - Fünf Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Auf der B3, in Höhe der Einmündung Dangerser Weg, kam es am Sonntag, 23.4.2023 zu einem Verkehrsunfall. Gegen 20:10 Uhr wollte eine 21-jährige Frau mit ihrem VW vom Dangerser Weg in die Bundesstraße einbiegen. Hierbei übersah sie offenbar den von links auf der Bundesstraße kommenden Opel eines 45-jährigen Mannes. Trotz einer Gefahrenbremsung und eines Ausweichmanövers prallte der Opel noch gegen die linke Fahrzeugseite des anfahrenden VW und schleuderte anschließend gegen einen Straßenbaum. Sowohl die Unfallverursacherin, als auch der Opel-Fahrer und seine drei Mitfahrer im Alter von 6, 6 und 36 Jahren wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Sachschaden an den beiden PKW beläuft sich auf rund 12.000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell