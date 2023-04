Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: zahlreiche Pkw-Aufbrüche ++ Seevetal/Meckelfeld - Hilfsbereiter Trickdieb ++ Harmstorf - Hoher Sachschaden durch Pkw-Aufbruch ++ Eyendorf - Unfall beim Abbiegen

Neu Wulmstorf (ots)

zahlreiche Pkw-Aufbrüche

In der Nacht zu Donnerstag, 20.4.2023, kam es in Neu Wulmstorf zu mindestens zehn PKW-Aufbrüchen. Betroffen waren fast ausnahmslos Fahrzeuge der Marke Mercedes. Die meisten Aufbrüche fanden in den Straßen Finkenweg und Postweg statt. Die Täter schlugen Scheiben ein oder brachen die Türen auf und demontieren anschließend Airbags, Bedienelemente oder auch Spiegelgläser. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 20.000 EUR.

Zeugen, denen in der fraglichen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Neu Wulmstorf aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 040 33441990 bei der Polizei Neu Wulmstorf zu melden.

Seevetal/Meckelfeld - Hilfsbereiter Trickdieb

Am Mittwoch, 19.4.2023 ist eine Seniorin in ihrer Wohnung im Lerchenweg bestohlen worden. Als die 82-Jährige vor der Haustür des Mehrfamilienhauses gestanden hatte, bot sich ein Mann an, ihr beim Hochtragen der Einkäufe zu helfen. In der Wohnung angekommen, schaute der Mann sich kurz um und bot auch noch an, den tropfenden Wasserhahn zu reparieren. Dies lehnte die Frau dankend ab. Erst am nächsten Morgen bemerkte die 82-Jährige, dass ihr Smartphone und Bargeld entwendet worden waren.

Der Unbekannte war circa 40-45 Jahre alt, circa 170 cm groß und hatte eine schlanke Statur. Er trug dunkle, kurze Haare und sprach Deutsch mit leichtem Akzent. Während des Aufenthalts bei der Seniorin erhielt der Mann nach einigen Minuten einen Anruf und verließ daraufhin die Wohnung. Möglicherweise befand sich der Komplize außerhalb des Hauses.

Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

Harmstorf - Hoher Sachschaden durch Pkw-Aufbruch

Am Donnerstag, 20.4.2023, in der Zeit zwischen 3:30 Uhr und 4:00 Uhr, haben Diebe in der Beeckstraße einen Porsche aufgebrochen. Hierzu zerschnitten sie das Blech der Beifahrertür sowie die Frontschürze. Die Täter erbeuteten die Scheinwerfer sowie Teile der Mittelkonsole. Durch das rabiate Vorgehen entstand an dem Fahrzeug ein Schaden von mehr als 20.000 EUR.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Eyendorf - Unfall beim Abbiegen

Auf der K5, zwischen Lübberstedt und Eyendorf, kam es am Donnerstag, 20.4.2023 zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 14:30 Uhr scherte ein 34-jähriger Mann mit seinem Pkw mitsamt Anhänger leicht nach links aus, obwohl sich in diesem Moment eine 37-jährige Frau mit ihrem Ford im Überholvorgang links neben den Pkw befand. Durch die seitliche Kollision geriet das Fahrzeug der 37-jährigen nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit drei Bäumen, überschlug sich und blieb schließlich auf der Seite liegen. Die Frau wurde schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Der Anhänger des Mannes riss ab und kippte ebenfalls um. Der 34-Jährige blieb unverletzt. Die Aufräumarbeiten zogen sich bis in den späten Nachmittag.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell