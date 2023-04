Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Angeblicher Polizeibeamter fragt Anwohnerin aus - Polizei sucht Zeugen oder weitere Geschädigte ++

Bereits am Osterwochenende hatte ein unbekannter Mann im Bardenweg an der Haustür einer Seniorin geklingelt und sie wegen angeblicher Pkw-Aufbrüche zu einer möglichen Alarmanlage oder Kameratechnik auf ihrem Grundstück befragt. Als die Seniorin dieses Erlebnis später Angehörigen mitteilte, schöpften diese Verdacht und meldeten sich bei der richtigen Polizei. Tatsächlich dürfte es sich um einen Betrugsversuch sowie Amtsanmaßung gehandelt haben.

Die Polizei in Stelle sucht nun Zeugen oder weitere Geschädigte, die möglicherweise am Osterwochenende ebenfalls Besuch von diesem angeblichen Polizisten bekommen haben. Hinweise bitte an die Telefonnummer 04174 668980.

Buchholz - Pkw aufgebrochen

An der Straße Am Kattenberge haben Diebe in der Nacht zum 19.04.2023 einen BMW aufgebrochen indem sie ein Loch in die Fahrertür schnitten. Anschließend bauten sie das Lenkrad, das Infotainmentsystem sowie ein Kombiinstrument aus dem Fahrzeug aus. Sie verursachten einen Gesamtschaden in Höhe von rund 5000 EUR. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 22 und 6:30 Uhr

Hinweise bitte an die Polizei Buchholz, Tel. 04181 2850.

Marschacht/Niedermarschacht - Zusammenstoß beim Einbiegen

Auf der Elbuferstraße kam es am Mittwoch, 19.4.2023 zu einem Verkehrsunfall. Gegen kurz nach 18 Uhr fuhr ein 45-jähriger Mann mit seinem Pkw vom Parkplatz eines Supermarktes in die Hauptstraße ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt, eines von links kommenden 32-jährigen Mannes, der mit seinem PKW in Richtung Rönne unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde der 32-Jährige leicht verletzt. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 10.000 EUR.

