Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pkw gestohlen ++ Tostedt - Jugendliche ohne Führerschein ++ Winsen - Radfahrerin leicht verletzt

Winsen/Roydorf (ots)

Pkw gestohlen

In der Nacht zu heute, 19.4.2023, haben Unbekannte, einen schwarzen Dodge Ram gestohlen. Das Fahrzeug stand in der Straße Ilmer Drift am Fahrbahnrand. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 23:00 Uhr und 4:45 Uhr. Hinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Tel. 04181 2850.

Tostedt - Jugendliche ohne Führerschein

Am Montag, 17.4.2021, gegen 14 Uhr, bemerkten Beamte einen Jugendlichen, der auf einem Kleinkraftrad im Himmelsweg unterwegs war. Der 15-Jährige trug während der Fahrt keinen Helm, außerdem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem hatte das Kleinkraftrad kein Versicherungskennzeichen. Ein weiterer 15-Jähriger, der vor Ort angetroffen wurde, war vermutlich ebenfalls ohne Fahrerlaubnis gefahren.

Gegen beide Jugendliche sowie den erwachsenen Halter des Kleinkraftrades wurden Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Winsen - Radfahrerin leicht verletzt

Auf der Osttangente, am Kreisverkehr Lüneburger Straße, kam es gestern, 18.4.2023, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 11:40 Uhr fuhr ein 35-jähriger Mann mit seinem Pkw im Kreisverkehr und wollte diesen an der Einmündung zur Osttangente in Richtung Norden verlassen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 53-jährigen Frau, die mit ihrem Fahrrad die Einmündung queren wollte. Bei dem Zusammenstoß wurde die Radfahrerin leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell